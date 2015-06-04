Порошенко: колоссальная угроза возобновления масштабных боевых действий со стороны боевиков сохраняется

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году".

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"Вместе с тем сохраняется и колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российско-террористических группировок", - сказал президент.

По словам Петра Порошенко, на территории Украины находятся 14 российских боевых тактических групп численностью более 9 тыс. военнослужащих. "Концентрация российских военных вблизи границы - в полтора раза больше, чем год назад. Так называемый "Росвоенторг" продолжает регулярно поставлять не только боеприпасы, продукты питания, вещевое имущество и топливо, но и новейшее вооружение и современную военную технику", - подчеркнул президент.