Порошенко: колоссальная угроза возобновления масштабных боевых действий со стороны боевиков сохраняется
Колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий в зоне АТО со стороны боевиков сохраняется.
Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая с ежегодным посланием к Верховной Раде "О внутреннем и внешнем положении Украины в 2015 году".
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"Вместе с тем сохраняется и колоссальная угроза возобновления широкомасштабных боевых действий со стороны российско-террористических группировок", - сказал президент.
По словам Петра Порошенко, на территории Украины находятся 14 российских боевых тактических групп численностью более 9 тыс. военнослужащих. "Концентрация российских военных вблизи границы - в полтора раза больше, чем год назад. Так называемый "Росвоенторг" продолжает регулярно поставлять не только боеприпасы, продукты питания, вещевое имущество и топливо, но и новейшее вооружение и современную военную технику", - подчеркнул президент.