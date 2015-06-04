На рассвете боевики открыли огонь по позициям сил АТО в Широкино

Об этом сообщает Мариупольский городской сайт со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного. Сегодня утром незаконные вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям в Широкино из минометов калибром 120 мм.

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"Около 5 часов утра по позициям сил АТО в Широкино был открыт огонь с применением минометов калибром 120 мм. Обстрел длился около часа, с 7 до 8 часов утра из гранатометов и других видов стрелкового оружия ", - сообщил Ярослав Чепурной.

Жертв среди личного состава Вооруженных сил и Нацгвардии нет.

Ночью над сектором "М" зафиксирован пролет разведывательного беспилотника.