На рассвете боевики открыли огонь по позициям сил АТО в Широкино
10:58, 04 июня 2015Война
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На рассвете боевики открыли огонь по позициям Вооруженных сил Украины в Широкино.
Боевики обстреливали позиции сил АТО в районе Широкино / Фото УНИАН
Об этом сообщает Мариупольский городской сайт со ссылкой на пресс-офицера сектора "М" Ярослава Чепурного. Сегодня утром незаконные вооруженные формирования открыли огонь по украинским позициям в Широкино из минометов калибром 120 мм.
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"Около 5 часов утра по позициям сил АТО в Широкино был открыт огонь с применением минометов калибром 120 мм. Обстрел длился около часа, с 7 до 8 часов утра из гранатометов и других видов стрелкового оружия ", - сообщил Ярослав Чепурной.
Жертв среди личного состава Вооруженных сил и Нацгвардии нет.
Ночью над сектором "М" зафиксирован пролет разведывательного беспилотника.
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