Лысенко заявил, что в ходе боя под Марьинкой в плен попали двое военных
13:15, 01 июня 2015Война
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Лысенко отметил, что проводится операция по освобождению пленных.
REUTERS
За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.
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Он отметил, что в ходе боя под Марьинкой двое украинских военнослужащих попали в плен. «Предпринимаются усилия по выявлению их местонахождения и освобождения», - отметил Лысенко.
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