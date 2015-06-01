Лысенко заявил, что в ходе боя под Марьинкой в плен попали двое военных

За прошедшие сутки трое украинских военнослужащих погибли, четверо получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Администрации президента Украины по вопросам АТО Андрей Лысенко.

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Он отметил, что в ходе боя под Марьинкой двое украинских военнослужащих попали в плен. «Предпринимаются усилия по выявлению их местонахождения и освобождения», - отметил Лысенко.