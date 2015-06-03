В Луганской области под минометный огонь попал автомобиль, погибли мирные жители

Об этом сообщили в пресс-службе председателя областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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«Сегодня (3.06) около 7 часов утра под минометный огонь попал автомобиль ВАЗ-2107, в котором ехали супруги из села Кряковка (входит в состав Трехизбенского поселкового совета Новоайдарского района). 67-летний муж и 64-летняя жена ехали из Кряковка в сторону Новоайдара и на полевой дороге между селами Капитаново и Новоахтырка попали под минометный обстрел. Оба они погибли», - говорится в сообщении.

По данным Геннадия Москаля, место обстрела находится примерно в 20 км от Северского Донца, по которому проходит линия разграничения огня. «Очевидно, автомобиль с мирными жителями расстреляла из минометов диверсионно-разведывательная группа боевиков, которые периодически проникает вглубь контролируемой Украиной территории. Сейчас на месте работают правоохранительные органы», - сообщил Геннадий Москаль.