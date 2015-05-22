Боевики обстреляли Счастье: тяжело ранен военный, сгорели несколько домов и повреждена ЛЭП

Боевики обстреляли город Счастье Луганской области, в результате чего ранен один военнослужащий Вооруженных сил Украины, сгорели несколько жилых домов, повреждена линия электропередач.

Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе председателя Луганской областной военно-гражданской администрации Геннадия Москаля.

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Вчера вечером и сегодня ночью Счастье несколько раз интенсивно было обстреляно из минометов и гранатометов. Огонь велся со стороны оккупированной террористами Веселой Горы по местности у моста через Северский Донец, где расположены опорные пункты украинских силовиков.

"По предварительным данным, в результате обстрела подбит как минимум один БТР, один боец тяжело ранен. В дачном кооперативе неподалеку от прямых попаданий мин и гранат сгорели несколько домов. Повреждена линия электропередач, поэтому свет подается по резервной. Одна из мин повредила газопровод, однако к утру его сумели починить", - сказано в сообщении.

Жилые массивы Счастья остались вне зоны поражения, все системы жизнеобеспечения работают.