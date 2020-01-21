Журналист предположил, кто стоит за расстрелом главаря спецназа "ДНР" на Донбассе

"Грин" был одним из известных главарей боевиков.

Украинский журналист Юрий Бутусов предположил, что российские спецслужбы могут знать о том, кто расстрелял главаря спецназа "ДНР", террориста Алексея Кривулю с позывным "Грин" 20 января.

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Как он написал на своей странице в Facebook, "Грин" был одним из известных главарей боевиков, который стал предателем и воевал против Украины с первых дней войны еще под Славянском.

Бутусов также выложил фото Кривули рядом с так называемым "министром обороны ДНР" Кононовым.

Журналист отметил, что полк спецназ ВВ – ключевая структура в борьбе за власть на оккупированной территории Донбасса. Почти все вооруженные формирования включены там в состав 1-го и 2-го армейского корпусов и находятся под прямым командованием российских генералов.

"Забавно, что оккупационные СМИ боятся говорить о ликвидации Кривули. Обычных обвинений в адрес Украины нет. Можно предположить, что российские спецслужбы знают, кто убил "Грина", - подытожил Бутусов.

Как сообщалось, на оккупированной территории Донбасса 20 января застрелили замкомандира "полка специального назначения ВВ МВД ДНР" Алексея Кривулю (позывной "Грин").