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Оккупанты на Донбассе сегодня обстреляли позиции сил ООС возле Красногоровки

13:25, 21 января 2020
Война
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REUTERS

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Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Украины относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении. С 11.45 по 12.10 из стрелкового оружия с направления н.п. Старомихайловка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки», - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, боевых потерь со стороны ОС в результате обстрела противника нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, один украинский военный погиб, еще один ранен.

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