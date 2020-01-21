Оккупанты на Донбассе сегодня обстреляли позиции сил ООС возле Красногоровки

Боевых потерь со стороны Объединенных сил вследствие обстрела противника нет.

Оккупационные войска на Донбассе сегодня обстреляли позиции украинских защитников вблизи Красногоровки.

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Об этом говорится в ежедневной сводке Министерства обороны Украины относительно ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

«С начала текущих суток по состоянию на 12.00 был зафиксирован один случай нарушения режима прекращения огня со стороны вооруженных формирований Российской Федерации на Донецком направлении. С 11.45 по 12.10 из стрелкового оружия с направления н.п. Старомихайловка противник обстрелял позиции украинских защитников неподалеку Красногоровки», - отмечается в сообщении.

По данным Минобороны, боевых потерь со стороны ОС в результате обстрела противника нет.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки на Донбассе боевики совершили 10 обстрелов, один украинский военный погиб, еще один ранен.