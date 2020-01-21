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Сутки на Донбассе: 10 обстрелов, один украинский военный погиб (видео)

07:27, 21 января 2020
Война
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На Донбассе за сутки погиб один военный, еще один получил ранения / фото УНИАН

В течение минувших суток, 20 января, вооруженные формирования РФ на Донбассе 10 раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеских обстрелов один военнослужащий ОС погиб, еще один получил ранения.

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Как сообщается в утренней сводке штаба ООС, противник обстрелял украинские позиции из запрещенных Минскими договоренностями 120-мм минометов, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Накануне министр иностранных дел Вадим Пристайко заявил, что Украина обратится к странам «нормандского формата» (Германии, Франции и России) из-за увеличения обстрелов на Донбассе.

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