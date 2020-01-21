В Луганске застрелили боевика "ЛНР" (фото)
11:07, 21 января 2020Война
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О смерти террориста стало известно 20 января.
Боевик был убит выстрелом в живот
В Луганске был убит боевик группировки "ЛНР" Владимир Тимочкин "Закат".
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Об этом вечером 20 января сообщили на странице "Бригады "Призрак" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.
Тимочкин был убит выстрелом в живот у подъезда, отмечает бывший российский боевик Александр Жучковский в своем Telegram-канале.
Напомним, 20 января в оккупированном Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения "внутренних войск МВД" при группировке "ДНР" Алексей Кривуля.
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