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В Луганске застрелили боевика "ЛНР" (фото)

11:07, 21 января 2020
Война
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Боевик был убит выстрелом в живот

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Об этом вечером 20 января сообщили на странице "Бригады "Призрак" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Тимочкин был убит выстрелом в живот у подъезда, отмечает бывший российский боевик Александр Жучковский в своем Telegram-канале. 

Напомним, 20 января в оккупированном Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения "внутренних войск МВД" при группировке "ДНР" Алексей Кривуля.

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