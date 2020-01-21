В Луганске застрелили боевика "ЛНР" (фото)

О смерти террориста стало известно 20 января.

В Луганске был убит боевик группировки "ЛНР" Владимир Тимочкин "Закат".

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Об этом вечером 20 января сообщили на странице "Бригады "Призрак" в запрещенной в Украине соцсети ВКонтакте.

Тимочкин был убит выстрелом в живот у подъезда, отмечает бывший российский боевик Александр Жучковский в своем Telegram-канале.

Напомним, 20 января в оккупированном Донецке был убит заместитель командира полка специального назначения "внутренних войск МВД" при группировке "ДНР" Алексей Кривуля.