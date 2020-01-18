На Донбассе восемь украинских военных получили ранения

За текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

На Донбассе с начала суток в результате вражеских обстрелов 8 военнослужащих Объединенных сил получили ранения.

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Как сообщает пресс-центр операции Объединенных сил, за текущие сутки вооруженные формирования Российской Федерации 5 раз нарушили режим прекращения огня.

Противник обстрелял позиции Вооруженных сил Украины из запрещенного Минскими договоренностями миномета калибра 120 мм, а также гранатометов различных систем, БПЛА, вооружения БМП и другого стрелкового оружия.

Вражеские обстрелы были зафиксированы вблизи населенных пунктов Пески, Красногоровка, Павлополь, Васильевка и Орехово.

Вследствие вражеских обстрелов 8 украинских военных были ранены.

Также в пресс-центре добавили, что ситуация на всех участках разведения сил и средств остается стабильной.

Как сообщал УНИАН, 17 января вооруженные формирования Российской Федерации 8 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял наши позиции из запрещенных Минскими договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.