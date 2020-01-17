В Офисе генпрокурора назвали количество погибших бойцов ВСУ в течение 2019-2020 годов

Офис генпрокурора контролирует ход расследования по каждому факту гибели военнослужащих на Донбассе.

В течение 2019-2020 годов в результате атак и обстрелов на Донбассе погибли 132 военнослужащих Вооруженных сил Украины.

Об этом говорится в сообщении на сайте Офиса генерального прокурора.

Читайте такжеНа ТКГ в Минске договорились о новом участке разведения сил на Донбассе - СМИ

«Офис генерального прокурора контролирует ход расследования и судебного разбирательства по каждому факту гибели военнослужащих в зоне проведения ООС от обстрелов незаконных вооруженных формирований «ДНР» и «ЛНР», - говорится в сообщении.

В частности, по процессуальному руководству Красноармейской местной прокуратуры, следователями Нацполиции начато досудебное расследование уголовного производства по факту обстрела боевиками «ДНР» 15 января промышленной зоны города Авдеевка, в результате чего погиб военнослужащий ВСУ (ч. 3 ст. 258 Уголовного Кодекса Украины).

Также 16 января в селе Новозвановка Попаснянского района Луганской области, на боевых позициях в результате снайперского обстрела с направления оккупированного села Калиновое погиб еще один военнослужащий. По указанному факту следственным отделом Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях в ЕРДР зарегистрировано уголовное производство по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УКУ. Процессуальное руководство осуществляет прокуратура Луганской области.

При этом, с целью установления и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к совершению указанных преступлений, проводятся необходимые следственные действия.

«В целом на протяжении 2019-2020 лет из-за постоянных атак со стороны незаконных вооруженных формирований на территории Донецкой области погиб 101 военнослужащий, 519 получили тяжелые ранения, в Луганской области - 31 и 197 соответственно», - говорится в сообщении.