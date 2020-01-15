Выдают себя за гражданских: оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками

Из числа этих лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые в ходе выполнения заданий перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.

На Донбассе оккупационное командование усиливает свои передовые позиции наемниками, которые возвращаются после окончания курсов снайперов на территории Российской Федерации.

Об этом сообщил в ходе ежедневного пресс-брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.

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По его словам, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала с. г. возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.

Гуцуляк отметил, что из числа этих лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые в ходе выполнения заданий перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.

«Таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потери личному составу подразделений ОС и не допустить стабилизации ситуации на линии разграничения», - подчеркнул представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.