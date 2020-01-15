Выдают себя за гражданских: оккупанты усилили передовую снайперами-наемниками
На Донбассе оккупационное командование усиливает свои передовые позиции наемниками, которые возвращаются после окончания курсов снайперов на территории Российской Федерации.
Об этом сообщил в ходе ежедневного пресс-брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк со ссылкой на Главное управление разведки.
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По его словам, командование российских оккупационных войск усиливает передовые позиции подразделений 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК наемниками, которые с начала с. г. возвращаются после окончания курсов снайперов в учебных центрах Южного военного округа ВС РФ.
Гуцуляк отметил, что из числа этих лиц оккупанты формируют мобильные снайперские группы, которые в ходе выполнения заданий перемещаются вдоль линии разграничения на гражданских легковых автомобилях, выдавая себя за мирных жителей.
«Таким образом, противник пытается продолжать скрыто наносить потери личному составу подразделений ОС и не допустить стабилизации ситуации на линии разграничения», - подчеркнул представитель Минобороны.
Как сообщал УНИАН, оккупанты сегодня трижды обстреляли позиции украинских войск на Донбассе.