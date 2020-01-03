Оккупанты на Донбассе обстреляли позиции ООС из гранатометов

Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.

За прошедшие сутки оккупанты 4 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом говорится в сводке пресс-центра штаба ООС в Facebook.

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«Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия», - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» зафиксировано 2 обстрела наших позиций, а именно: вблизи Новотроицкого - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия и неподалеку от Николаевки - из станкового противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» противник совершил 2 обстрела, а именно: рядом с Орехово - из подствольного гранатомета и в районе населенного пункта Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

«Вчера, 2 января, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было», - говорится в сообщении.

С начала текущих суток российские оккупационные войска один раз открывали огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия по защитникам Новолуганского.

Потерь с нашей стороны нет.