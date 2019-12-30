Боевики "ДНР" обещают освободить подростков, осужденных по делу "ясиноватских диверсантов"

В деле "ясиноватских диверсантов" фигурировали семеро местных подростков, пять из них боевики задержали и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет.

Боевики "ДНР" пообещали освободить трех "ясиноватских диверсантов" - местных подростков, которые были незаконно задержаны российскими гибридными силами в 2016 году.

О намерении "помиловать" парней из Ясиноватой заявила так называемая "омбудсмен "ДНР" Дарья Морозова, пишет Радио Свобода.

"Глава "ДНР" сегодня своим указом помиловал троих малолетних диверсантов. Мы отпускаем их под ответственность родителей", - цитирует издание Морозову.

Как отмечает "Радио Свобода", по делу "ясиноватских диверсантов" фигурировали семеро местных подростков: Вадим Пазушко, Богдан Ковальчук, Денис Хмеленко, Ярослав Миронов, Максим Солодовников, Арсений Белавин и Денис Коваль.

Читайте такжеБольшой обмен: Лутковская выступила против публикации списка тех, кого Украина передала боевикам

Последним двум, Белавину и Ковалю, удалось выехать с территории, подконтрольной боевикам "ДНР". Остальных пятерых задержали, обвинили в терроризме и диверсионной деятельности, и незаконно осудили на срок от 10 до 15 лет. На момент задержания подросткам было от 15 до 17 лет.

Кого именно из подростков "помиловали", боевики "ДНР" не сообщают. Однако, как удалось выяснить "Радио Свобода", по крайней мере, один из ребят не просил помиловать его, и заявил, что будет ждать следующего обмена. Его имя не называют из соображений безопасности.

Как сообщал УНИАН, 29 декабря на КПВВ "Майорское" в Донецкой области состоялся обмен удерживаемыми лицами между украинской стороной и представителями ОРДЛО.

Украине вернули 76 человек (12 военных и 64 гражданских) в обмен на 124 человека по списку ОРДЛО.