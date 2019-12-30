Большой обмен: Лутковская выступила против публикации списка тех, кого Украина передала боевикам

На Донбассе вчера состоялся масштабный обмен: из плена боевиков освободили 80 украинцев, 76 из них вернулись в Киев.

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по Донбассу Валерия Лутковская считает, что публиковать полный список тех, кого передали боевикам во время обмена 29 декабря, не стоит.

Об этом она сообщила в комментарии "Радио Свобода".

"Я была бы категоричной противницей того, чтобы публиковать полный список, учитывая, что это персональные данные. И я не думаю, что все эти люди успели дать разрешение на публикацию персональных данных и были бы довольны тем, что такие персональные данные публикуют. А вопрос общественного интереса в этом случае еще не изучен. Поэтому честно скажу: не знаю!", - ответила Лутковская на вопрос относительно полного списка переданных человек.

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При этом она подтвердила озвученную ранее формулу обмена: Украина освободила 124 человека, гибридные силы РФ на Донбассе - 80. Из них согласились выехать на подконтрольную территорию 76.

Как сообщал УНИАН, вчера в Донецкой области прошел масштабный обмен между Украиной и подконтрольными России боевиками, которые оккупировали часть Донбасса.