За минувшие сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных

За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пятеро украинских военнослужащих получили ранения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.

Читайте такжеБоевики регулярно нарушают минские договоренности и используют "Грады" – Лысенко "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако пятеро наших боевых товарищей получили ранения", - подчеркнул Мотузяник.