За минувшие сутки на Донбассе ранены пятеро украинских военных
14:22, 24 мая 2015Война
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Об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник.
Украинские военные отбивают атаки боевиков / mil.gov.ua
За минувшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе пятеро украинских военнослужащих получили ранения.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Администрации президента по вопросам АТО полковник Александр Мотузяник сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеБоевики регулярно нарушают минские договоренности и используют "Грады" – Лысенко "За минувшие сутки в результате боевых действий ни один украинский военнослужащий не погиб, однако пятеро наших боевых товарищей получили ранения", - подчеркнул Мотузяник.
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