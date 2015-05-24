Обстановка в зоне АТО неизменна, боевики продолжают обстрелы - пресс-центр
В вечер и ночь с 23 на 24 мая обстановка в зоне АТО не изменилась.
Боевики, используя различные виды вооружения, продолжали обстреливать мирные населенные пункты и уничтожать инфраструктуру Донбасса, сообщает пресс-центр АТО.
В частности, около 18:00 вчера в районе Ленинского – Нелиповки состоялся бой с диверсионно-разведывательной группой противника, который продолжался около получаса.
Боевики вчера вечером использовали гранатометы, зенитные установки, 120-мм минометы, стреляя по Золотому, Кирово, Ленинском, Красному Пахарю, Троицкому.
Читайте такжеОдин из главарей луганских боевиков Мозговой убитНа Луганском направлении вечером и ночью незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерии, гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов по Станице Луганской, Счастью, Желтому.
На Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам, Марьинке, Старогнатовке, Красногоровке. Несколько раз из 122 мм артиллерии стреляли по коксохимическому заводу в Авдеевке. На Мариупольском - обстреляли Широкино из гранатомета и стрелкового оружия.
За отчетное время зафиксировано 14 беспилотников противника.