Обстановка в зоне АТО неизменна, боевики продолжают обстрелы - пресс-центр

Боевики, используя различные виды вооружения, продолжали обстреливать мирные населенные пункты и уничтожать инфраструктуру Донбасса, сообщает пресс-центр АТО.

В частности, около 18:00 вчера в районе Ленинского – Нелиповки состоялся бой с диверсионно-разведывательной группой противника, который продолжался около получаса.

Боевики вчера вечером использовали гранатометы, зенитные установки, 120-мм минометы, стреляя по Золотому, Кирово, Ленинском, Красному Пахарю, Троицкому.

Читайте такжеОдин из главарей луганских боевиков Мозговой убитНа Луганском направлении вечером и ночью незаконные вооруженные формирования вели огонь из артиллерии, гранатометов, минометов и крупнокалиберных пулеметов по Станице Луганской, Счастью, Желтому.

На Донецком направлении боевики вели огонь по Пескам, Марьинке, Старогнатовке, Красногоровке. Несколько раз из 122 мм артиллерии стреляли по коксохимическому заводу в Авдеевке. На Мариупольском - обстреляли Широкино из гранатомета и стрелкового оружия.

За отчетное время зафиксировано 14 беспилотников противника.