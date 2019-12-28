СММ ОБСЕ зафиксировала выстрелы на участке разведения сил возле Петровского

Наблюдатели миссии 24 и 26 декабря зафиксировали неподалеку от Петровского взрывы и выстрелы из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Наблюдатели Специальной мониторинговой миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) заявляют, что зафиксировали выстрелы в пределах участка разведение сил и средств в районе Петровского Донецкой области.

Об этом говорится в отчете на сайте ОБСЕ.

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"24 декабря, находясь примерно в 2 км от Богдановки, наблюдатели слышали 2 взрыва неопределенного происхождения и 2 очереди из крупнокалиберного пулемета - примерно в 2-3 км к юго-востоку (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского). В тот же день, патрулируя ориентировочно в 2 км к северу от Петровского, команда СММ слышала 20 выстрелов из стрелкового оружия (по оценке, за участком разведения, однако в пределах 5 км от его границы)", - говорится в сообщении.

"26 декабря, осуществляя наблюдение на западной окраине Петровского, наблюдатели слышали 3 выстрела из стрелкового оружия на расстоянии около 1-2 км на юг (по оценке, в пределах участка разведения в районе Петровского). В тот же день со своей позиции в двух разных местах возле этого участка разведения члены патруля миссии слышали 12 выстрелов и очередей из крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия - все, по оценке, за участком разведения, однако в пределах 5 км от его границы", - говорится в отчете.

Как сообщал УНИАН, разведение сил украинской армии и оккупационных войск в районе Станицы Луганской произошло в июне, вблизи Золотого - в конце октября, в районе Богдановки и Петровского – в ноябре.