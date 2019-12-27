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На Донбассе ранен еще один военный

19:13, 27 декабря 2019
Война
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Иллюстрация REUTERS

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, обнародованной в Facebook.

Читайте такжеУкраина и боевики ОРДЛО могут обмена около 200 человек – росСМИВооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз. Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пять – в районе ответственности ОТГ «Север».

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.

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Теги: #Донбасс#война