На Донбассе ранен еще один военный

Сегодня зафиксировали 9 обстрелов со стороны боевиков.

С начала текущих суток в результате обстрелов на Донбассе один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Об этом говорится в вечерней сводке пресс-центра штаба Объединенных сил, обнародованной в Facebook.

Читайте такжеУкраина и боевики ОРДЛО могут обмена около 200 человек – росСМИВооруженные формирования Российской Федерации нарушили режим прекращения огня 9 раз. Оккупанты обстреляли позиции украинских подразделений из вооружения БМП, а также из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Четыре обстрела зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», пять – в районе ответственности ОТГ «Север».

В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил получил ранение.

Как сообщал УНИАН, 26 декабря вооруженные формирования Российской Федерации 17 раз нарушили режим прекращения огня, один военнослужащий Объединенных сил получил ранения.