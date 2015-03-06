Силы АТО вступили в бой с боевиками вблизи Мариуполя
13:29, 06 марта 2015Война
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В районе села Николаевка Тельмановского района Донецкой области состоялся бой между силами Антитеррористической операции и боевиками.
REUTERS
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер АТО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«В районе с. Николаевка Тельмановского района Донецкой области произошло боевое столкновение боевиков с подразделениями ВСУ», - отметил он.
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По словам Лысенко, противник, применяя БМП и минометы, 4 раза обстрелял наш опорный пункт, а впоследствии пытался его штурмовать. Нападение отбито.
Напомним, ранее сообщалось, что в течение этой ночи, боевики 14 раз обстреляли позиции сил Антитеррористической операции. Уже длительное время наибольшее количество обстрелов фиксируется на донецком направлении.
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