На Донбассе оккупанты активно пополняют боекомплект для ГРАДов - разведка

В артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой.

На Донбассе оккупанты пополняют боекомплект артиллерийских подразделений, в т.ч. для реактивных систем залпового огня.

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Об этом сообщил во время ежедневного пресс-брифинга представитель Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк, ссылаясь на Управление разведки.

По его словам, командование ВС РФ повышает уровень готовности к немедленному применению соединений и частей 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) АК российско-оккупационных войск.

В частности, в артиллерийских подразделениях оккупантов возросла интенсивность проведения занятий с выходом техники на полигоны для тренировок и учений со стрельбой. В декабре контроль выполнения упражнений стрельб в артиллерийских подразделениях осуществлялся старшими офицерами, которые в составе специальных комиссий прибывали с территории РФ.

Как сообщал УНИАН, на протяжении прошлых суток, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.