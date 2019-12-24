Оккупанты на Донбассе бьют из гранатометов и пулеметов, за сутки – 7 нарушений "тишины"

За прошедшие сутки потерь среди украинских военных не было.

На протяжении прошлых суток, 23 декабря, вооруженные формирования Российской Федерации 7 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстрелял позиции наших подразделений из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Об этом сообщает пресс-центр ООС в Facebook.

Читайте такжеОккупанты с целью провокаций направляют людей на КПВВ после их закрытия - ГНСУ

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник осуществил 6 обстрелов позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским – из гранатометов различных систем; неподалеку населенного пункта Старогнатовка – из станкового противотанкового гранатомета; возле Васильевки – из стрелкового оружия; дважды в районе населенного пункта Широкино – из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; рядом с Новотроицком – из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Один обстрел позиций украинских защитников зафиксирован в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север": неподалеку от Южного - из крупнокалиберных пулеметов;

Вчера в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских бойцов не было.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 22 декабря, оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранения.