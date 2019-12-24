Боевики ранили украинского военного на Донбассе

Российско-оккупационные войска от начала суток совершили уже 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил.

На Донбассе сегодня в результате прицельного вражеского обстрела ранение получил военнослужащий Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил спикер Министерства обороны Украины полковник Дмитрий Гуцуляк во время ежедневного пресс-брифинга по ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

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По его информации, с начала текущих суток, 24 декабря, российско-оккупационные войска продолжили нарушение режима прекращения огня, осуществив 6 прицельных обстрелов позиций Объединенных сил, один из них состоялся с нарушением Минских соглашений.

«По имеющейся информации, в результате прицельных вражеских обстрелов получил ранения один наш защитник. Воин доставлен в военный мобильный госпиталь», - отметил Гуцуляк и добавил, что состояние здоровья раненого бойца врачи оценивают как удовлетворительное.

Относительно обстрелов Гуцуляк уточнил, что оккупанты ночью, с 02:35, в течение получаса вели обстрел из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов по защитникам н.п. Березовое.

С 06:35, в течение часа, террористы дважды обстреляли украинских воинов в районе Новолуганского, выпустив 9 мин калибра 82 мм.

Также, применяя гранатометы и стрелковое вооружение, боевики вели провокационные обстрелы в районах н.п. Крымское, Светлодарск и Шумы.

«Наши герои вели адекватные оборонительные действия, применяя легкое пехотное вооружение», - отметил представитель Минобороны.

Как сообщал УНИАН, за прошедшие сутки, 23 декабря, оккупанты 7 раз нарушили режим прекращения огня. Потерь среди военнослужащих Объединенных сил не было.