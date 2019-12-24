На блокпостах люди вынуждены ходить в туалет в заминированные лесополосы – ОБСЕ

Миссия зафиксировала длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения на Донбассе.

На прошедших выходных, 21 и 22 декабря, наблюдатели специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ зафиксировали длинные очереди на блокпостах вдоль линии соприкосновения в Донецкой и Луганской областях.

Читайте такжеРазведение сил на Донбассе: ОБСЕ зафиксировала обстрелы возле ПетровскогоОб этом говорится в отчете Миссии.

Отмечается, что на блокпосте вблизи Кременца некоторые из ожидавших в очереди ночевали в своих автомобилях для того, чтобы сохранить места.

Кроме того, члены патруля Миссии также видели, что люди, стоявшие в очереди на блокпосте, покидают участок с твердым покрытием, чтобы сходить в туалет в кустах неподалеку, невзирая на опасность из-за мин и неразорвавшихся боеприпасов.

Ранее УНИАН сообщал, что в ОБСЕ назвали условия для выборов на оккупированном Донбассе.