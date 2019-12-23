Боевики на Донбассе сегодня трижды нарушили режим тишины - штаб ООС

Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

На Донбассе сегодня вооруженные формирования РФ трижды нарушили режим тишины.

Об этом в вечерней сводке сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

При этом отмечается, что противник обстрелял позиции подразделений Вооруженных сил Украины из гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов.

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В сообщении сказано, что в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Схид» противник осуществил два обстрела позиций Объединенных сил: рядом с Лебединским - из гранатометов различных систем; неподалёку от Старогнатовки - из станкового противотанкового гранатомета.

Также отмечается, что один обстрел из крупнокалиберного пулемета зафиксирован неподалёку от населенного пункта Пивденное, расположенного в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Пивнич».

Вследствие вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим тишины, один украинский боец погиб, еще один получил ранения.