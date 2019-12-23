Оккупанты сегодня ударили возле Лебединского и Южного

С начала суток боевых потерь в рядах Вооруженных сил Украины нет.

На Донбассе с начала текущих суток по состоянию на 12.00 оккупанты дважды нарушили режим тишины.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил капитан Михаил Шаравара во время пресс-брифинга по текущей ситуации в районе проведения операции Объединенных сил.

Так, по его словам, из гранатометов различных систем, враг обстрелял украинских защитников в районе н.п. Лебединское, что на Донецком направлении.

Кроме того, на Луганском направлении противник вел огонь из крупнокалиберных пулеметов по украинским защитникам возле н.п. Южное.

«Боевых потерь среди наших защитников нет», - сказал Шаравара.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим тишины, один украинский боец погиб, еще один получил ранения.