В штабе ООС назвали имя погибшего на Донбассе бойца
12:47, 23 декабря 2019Война
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В результате вражеского обстрела военнослужащий получил несовместимые с жизнью ранения.
ВСУ понесли новую потерю на Донбассе / фото УНИАН
Вследствие вражеского обстрела в зоне проведения операции Объединенных сил 22 декабря погиб солдат Герман Соловьев.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.
«Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения», - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.
Командование Объединенных сил выражает соболезнование родным и близким погибшего воина.
Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец погиб, еще один получил ранения.
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