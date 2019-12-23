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В штабе ООС назвали имя погибшего на Донбассе бойца

12:47, 23 декабря 2019
Война
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ВСУ понесли новую потерю на Донбассе / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

«Вчера, 22 декабря, вражеская пуля оборвала жизнь воина 93-й бригады "Холодный Яр" - солдата Соловьева Германа Игоревича 90-го года рождения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате вражеского обстрела военнослужащий получил ранения, не совместимые с жизнью.

Командование Объединенных сил выражает соболезнование родным и близким погибшего воина.

Как сообщал УНИАН, на Донбассе за прошедшие сутки оккупанты 8 раз нарушили режим прекращения огня, один украинский боец погиб, еще один получил ранения.

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Теги: #Донбасс#ООС