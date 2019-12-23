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Боевики "ДНР" решили отменить комендантский час на новогодние праздники

12:24, 23 декабря 2019
Война
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В оккупированном Донецке на праздники усилят патрули / dnews.dn.ua

Боевики "ДНР", контролирующие оккупированную часть Донецкой области, решили отменить на период новогодних и рождественских праздников действие комендантского часа.

Об этом сообщают сайты боевиков.

Его действие временно прекратят с 23:00 31 декабря по 5:00 8 января. Также отмечается, что боевики усилят патрулирование оккупированных городов в указанный период.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики объявили "границу" по территории всей Донецкой и Луганской областей.

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Теги: #ДНР#боевики