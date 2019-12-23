Боевики "ДНР" решили отменить комендантский час на новогодние праздники

В этот период в ОРДЛО усилят патрулирование.

Боевики "ДНР", контролирующие оккупированную часть Донецкой области, решили отменить на период новогодних и рождественских праздников действие комендантского часа.

Об этом сообщают сайты боевиков.

Его действие временно прекратят с 23:00 31 декабря по 5:00 8 января. Также отмечается, что боевики усилят патрулирование оккупированных городов в указанный период.

Как сообщал УНИАН, ранее боевики объявили "границу" по территории всей Донецкой и Луганской областей.