Боевики "ДНР" решили отменить комендантский час на новогодние праздники
12:24, 23 декабря 2019Война
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В этот период в ОРДЛО усилят патрулирование.
В оккупированном Донецке на праздники усилят патрули / dnews.dn.ua
Боевики "ДНР", контролирующие оккупированную часть Донецкой области, решили отменить на период новогодних и рождественских праздников действие комендантского часа.
Об этом сообщают сайты боевиков.
Его действие временно прекратят с 23:00 31 декабря по 5:00 8 января. Также отмечается, что боевики усилят патрулирование оккупированных городов в указанный период.
Как сообщал УНИАН, ранее боевики объявили "границу" по территории всей Донецкой и Луганской областей.
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