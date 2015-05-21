На юге Луганского боевики пытались "охотиться" за бронетехникой сил АТО - Тымчук

На юге Луганского боевики устроили «охоту» за бронетехникой украинских войск.

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление», сообщает Дмитрий Тымчук на своей странице в Facebook.

По данным группы, «южнее н.п. Луганское (район н.п. Рассадки) боевики устроили «охоту» за бронетехникой украинских войск». «Заранее разместив и замаскировав расчёты ПТРК на выбранных огневых позициях, боевики открыли огонь из 120-мм миномётов по жилым домам населенного пункта, одновременно маневрируя танками вблизи украинских передовых позиций. Зная, что украинские подразделения попытаются подавить миномётный огонь по населенному пункту, боевики приготовились открыть огонь по украинской боевой технике из ПТРК. Дождавшись появления танка и БМП-1 сил АТО, террористы произвели два неудачных пуска ПТРК, после чего их позиции были накрыты огнем украинских войск», - отмечается в сообщении.

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При этом подчеркивается, что в районе н.п. Счастье, Лозовое и Луганское боевики применили 122-мм артиллерию (САУ 2С1 «Гвоздика» и орудия Д-30).

Также, по данным «ИС», в районе н.п. Катериновка, Лозовое и Счастье террористы, действуя небольшими пехотными группами, предприняли попытки выдвинуться вперед на стыках и флангах позиций и опорных пунктов украинских войск. Все такие попытки были пресечены ответным огнем сил АТО.

«На приморском (Мариупольском) направлении, в районе северо-восточнее и севернее Широкино, боевики активно использовали для обстрелов позиций сил АТО стрелковое вооружение, миномёты и бронетехнику», - сообщает «ИС» и отмечает, что в данном районе оперировала танковая группа террористов (3 ед. танков), вынужденная отступить после вскрытия ее позиций и их обстрела силами АТО из миномётов и станковых гранатомётов.