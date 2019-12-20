ГПУ нашла новое доказательство присутствия вооруженных сил России на Донбассе (фото)

После одного из обстрелов на Луганщине обнаружили гранату российского производства.

Генеральная прокуратура (ГПУ) задокументировала очередной факт участия и финансирования Российской Федерацией терроризма на временно оккупированной территории Луганской области.

Об этом сообщает пресс-служба ГПУ.

Читайте такжеОбмен заключенными с "ЛДНР" до конца года сейчас является "предметом переговоров" – ЛутковскаяПосле того, как 9 декабря 2019 года представители незаконных вооруженных формирований «ЛНР» обстреляли позиции вблизи населенного пункта Луганской области, при осмотре места происшествия обнаружили и изъяли отстрелянный боеприпас.

Им оказалась граната 2006 года выпуска, российского производства. Ее выпустили из реактивного штурмового гранатомета «Таволга».

«В Вооруженных Силах Украины изделие РШГ-1 «Таволга» на вооружении не состояло и не состоит», – говорится в сообщении.

В ГПУ добавили, что это доказательство будут использовано в делах против Российской Федерации в международных и национальных судах.

Ранее УНИАН сообщал, что Россия согласилась выплатить Украине $3 миллиарда газового долга.