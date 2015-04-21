В "Азове" заявляют, что под обстрел боевиков попали жилые дома в Широкино
21:14, 21 апреля 2015Война
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Боевики открыли огонь в 18:40.
REUTERS
Об этом сообщается на странице батальона "Азов" в соцсети Facebook.
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В батальоне подчеркивают, что обстрел начался, как только представители ОБСЕ покинули Широкино.
В 18:40, как только миссия ОБСЕ покинула поселок Широкине террористы открыли огонь из минометов по позициям полка "Азов"....Posted by Батальон специального назначения "Азов" - новая страница on 21 апреля 2015 г.
"Мины террористов падают в основном по жилым домам.
С передовых позиций полка "Азов" в Широкиному сообщают, что террористы подтягивают танки из населенного пункта Саханка", - сказано в сообщении "Азова".
Напомним, вчера "Азов" сообщил об обстреле Широкино из танков и минометов.
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