Боевики из артиллерии обстреляли ряд населенных пунктов на донецком направлении

Об этом на своей странице в соцсети сообщил пресс-центр АТО. В сообщении говорится, что начиная с 18 часов вчерашнего вечера боевики "каждый час, как по расписанию", обстреливали Авдеевку, Опытное, шахту Бутовка, Красногоровку, Каменку, Старогнатовку, Пески, Водяное, Марьинку. "Противотанковый ракетный комплекс обстрелял Гранитное", - сообщили в пресс-центре.

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Также сообщается, что используя минометы, гранатометы, пулеметы и стрелковое оружие боевики вели огонь по населенным пунктам Луганское, Лозовое, Кирово, Ленинское, Майорськ.

На мариупольском направлении из оккупированного населенного пункта Соханка работала артиллерия боевиков по Широкиному. "А на Луганском направлении обстреляли Счастье и Станицу Луганскую", - сообщил пресс-центр.

Беспилотники боевиков появлялись в небе над позициями сил АТО 16 раз.