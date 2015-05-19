Генштаб: В бою под Катериновкой погибли трое и ранены шесть военных

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил первый заместитель начальника Главного управления оборонного и мобилизационного планирования Генерального штаба ВСУ Владимир Талалай.

"Сегодня в районе Катериновки произошло боестолкновение в ходе которого, к сожалению, мы потеряли 3 бойцов", - сказал Талалай.

На информацию о четырех погибших он отметил, что она является недостоверной. "Это ошибка. Погибли три военнослужащих, шесть ранены. Это результаты боевой схватки с диверсионно-разведывательными группами, которые устраивают засады, которые входят на территорию, контролируемую ВСУ. Это плохие факторы, которые говорят о том, что противник существенно нарушает минские договоренности". - отметил он.

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В свою очередь спикер штаба АТО Александр Поронюк сообщил, что бой под Катериновкой на данный момент завершен, идет подсчет потерь. Окончательные данные будут обнародованы в среду, 20 мая.

"Бой завершился. Этот район был относительно спокойным. Из "серой" зоны, как у нас военные говорят, состоялся, собственно, обстрел наших подразделений. Более детально, я надеюсь, завтра Андрей Лысенко скажет, но действительно есть потери и раненые", - сказал Поронюк. На просьбу сообщить текущие данные о погибших он ответил, что информация будет обнародована позже.

Как сообщал УНИАН, сегодня Геннадий Москаль сообщил о бое в районе Катериновки, по его словам погибли четыре военных.