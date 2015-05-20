Боевики не заинтересованы в обмене "всех на всех" - Будик

Об этом в эфире телеканала 112 Украина заявил советник заместителя министра обороны Украины Василий Будик.

"Они (боевики, - ред.) не собираются и не хотят, на данный момент времени, проводить совместную позицию, согласно с минскими соглашениями, для выполнения обмена всех на всех. Их интересуют конкретно локальные ситуации, конкретные локальные условия, которые выдвигают лично они", - заявил Будик.

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По данным СБУ на начало мая, в плену находится еще почти 300 человек.