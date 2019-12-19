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ТКГ может завтра обсудить обмен пленными в режиме видеоконференции - Кучма

13:56, 19 декабря 2019
Война
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Кучма подвел итоги вчерашней встречи в Минске / фото УНИАН

Об этом сообщил представитель Украины на переговорах Леонид Кучма, пишет в Facebook его пресс-секретарь Дарка Олифер.

По словам Кучмы, вчерашняя встреча в Минске была очень длительной, но достичь того, чего хотелось, на ней не удалось.

"Не буду вникать в подробности и не хочу бросать на кого-то обвинения - переговорный процесс продолжается. Мы сегодня встретились у президента, поговорили о результатах, только что я переговорил и с Грызловым (представителем РФ, - УНИАН). Надо все-таки попробовать завтра, не откладывая, провести скайп-конференцию по этому вопросу", - заявил он.

Кучма подчеркнул необходимость сделать все для освобождения хотя бы части людей до Нового года. "Удастся или не удастся - неизвестно", - отметил он, добавив, что президент Владимир Зеленский ставит этот вопрос на первое место.

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Как сообщал УНИАН, в Минске на переговорах Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе вчера не удалось договориться относительно согласования обновленных списков обмена установленными удерживаемыми лицами.

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Новость в сюжете: Обмен пленными на Донбассе
Теги: #ТКГ#обмен пленными на Донбассе#Леонид Кучма