"Огонь становится малоэффективным": генерал оценил разведение сил на Донбассе

Генерал дал положительную оценку разведению сил, которое было осуществлено на 3 участках.

Экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ, генерал-лейтенант запаса Игорь Романенко убежден, что процесс разведения сил вдоль линии разграничения на Донбассе следует продолжить.

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Для этого необходимо выбрать еще несколько "наиболее простых участков". Об этом он сказал «Обозревателю».

Генерал дал положительную оценку разведению сил, которое было осуществлено на 3 участках: в Станице Луганской, Золотом и Петровском. По его мнению, главный итог разведения – прекращение ведения боевых действий. "Опыт предыдущих трех точек разведения показывает, что это целесообразно, поскольку в этих районах не идут боевые действия, не гибнут наши военнослужащие. Огонь становится малоэффективным", – подчеркнул он.

По мнению Романенко, до тех пор, пока стороны не договорятся о полном отводе незаконных вооруженных формирований с оккупированной территории Донбасса "за пределы границы" Украины и России, пока не будет решен вопрос с местными выборами, следует разводить силы на тех участках, где это возможно. "Это надо делать последовательно", – убежден он.

Романенко добавил, что подобные шаги украинская сторона должна делать не потому, что о новом разведении сил заявили в террористической "ДНР", а потому что именно такая договоренность была достигнута между президентами Украины и России во время "нормандского саммита".