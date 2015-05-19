За сутки на Донбассе ранены 10 военнослужащих
13:10, 19 мая 2015Война
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За сутки в зоне проведения АТО погибших среди украинских военнослужащих не было, 10 бойцов получили ранения.
REUTERS
Об этом сообщил представитель администрации президента по вопросам АТО полковник Андрей Лысенко.
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По его словам, за прошедшие сутки в зоне АТО на востоке Украины вследствие боевых действий погибших среди украинских военнослужащих не было, 10 бойцов получили ранения.
Как сообщал УНИАН, за предыдущие сутки в зоне проведения АТО погибли двое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.
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