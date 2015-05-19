Террористы перебросили к Енакиево зенитно-ракетные комплексы ТОР-М1

Об этом свидетельствуют оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».

По данным группы, «на трассе Донецк – Луганск в районе Енакиево (поворот на Шахтёрск) зафиксирована колонна из четырех тщательно задрапированных трейлеров (по предварительным данным, осуществлялась перевозка зенитных ракетных комплексов типа ЗРК ТОР-М1) и 3-х грузовиков, в сопровождении 2 БТР-80».

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Также зафиксирована автоколонна из 12 единиц между Лутугино и Красным Лучом. «В составе колонны - несколько единиц инженерной техники (1 полковая землеройная машина ПЗМ-2, 2 инженерные разведывательные машины, 1 путепрокладчик БАТ-2 и 1 войсковой экскаватор Э-305)», - говорится в сообщении. При этом отмечается, что автоколонна направилась в район Дебальцево.

Всего в течение суток зафиксировано перемещение порядка 40 транспортных единиц боевиков в оккупированной зоне.

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Как отмечает «ИС», в большинстве своём - одиночное перемещение автотранспорта или небольших снабженческих конвоев по 2-3 автомобиля, реже до 5-и единиц. Наиболее активные перемещения грузового автотранспорта осуществляются в районе Луганска, севернее данного населенного пункта, а также от Краснодона и Свердловска на Луганск, Красный Луч, Донецкий «узел».

Как сообщал УНИАН, боевики перебросили пехотное подразделение в район Еленовки.