Боевики развернули на Донбассе несколько "центров боевой подготовки" и два усиленных батальона - Тымчук
Также, по данным Тымчука, восточнее трассы Малониколаевка – Мирное – Успенка сосредоточено значительное количество бронетехники и артиллерии боевиков.
Боевики в Донецкой области в районе трассы Малониколаевка – Мирное – Успенка развернули несколько «центров боевой подготовки» и 2 усиленных батальона.
Об этом сообщил на своей странице в Facebook координатор группы «Информационное сопротивление», народный депутат Дмитрий Тымчук.
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«Восточнее трассы Малониколаевка – Мирное – Успенка боевики развернули сразу несколько «центров боевой подготовки» и как минимум 2 усиленных батальона (один из них - танковый)», - пишет он.
Также, по данным Тымчука, в данном районе сосредоточено значительное количество бронетехники и артиллерии (до 25 танков двух основных типов (Т-64 и Т-72), 38 ББМ (различных типов, от БМП-1, 2 до БМП-97 «Выстрел»), 22 РСЗО и 16 орудий ствольной артиллерии (в основном гаубицы Д-30), 12 единиц САУ (2С1 и 2С3).
Оперативные данные группы «Информационное Сопротивление».Для обстрелов позиций украинских войск и гражданских объектов...Posted by Dmitry Tymchuk on 18 травня 2015 р.