750 граждан разыскивают своих пропавших родственников на востоке Украины – Красный Крест

В Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников.

В Международный комитет Красного Креста обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести на востоке Украины.

Как сообщается на сайте главы Украинского государства, об этом шла речь на заседании рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных), которое состоялось в Офисе президента.

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Отмечается, что участники заседания заслушали информацию представителей МККК по ведению реестра лиц, пропавших во время боевых действий на востоке Украины.

Так, заместитель координатора отдела защиты населения Международного комитета Красного Креста в Украине Присцилла Абси отметила, что организация будет предоставлять любую помощь в вопросе поиска пропавших без вести. По ее словам, в МККК обратились около 750 человек, родственники которых пропали без вести.

В свою очередь координатор рабочей группы Николай Колесник отметил, что Красный Крест - это единственная международная организация, которая может проводить полноценную работу по поиску пропавших без вести и гражданских заложников. «Очень хотелось бы, чтобы международные институты не ограничивались психологической помощью, проведением тренингов. Сегодня вы - единственная организация, которая может влиять на ситуацию там, искать без вести пропавших и заниматься теми, кто находится за решеткой, - это гражданские заложники и пленные. Мы очень надеемся на вас», - сказал Колесник.