В Офисе президента обсудили вопросы поиска пропавших без вести на Донбассе

Во время встречи было отмечено, что необходимо упорядочить процедуру эксгумации тел.

В Офисе президента состоялось заседание рабочей группы по вопросам пропавших без вести на Донбассе и военных и гражданских заложников (пленных).

Об этом сообщила пресс-служба президента.

«Представитель управления гражданско-военного сотрудничества ВСУ Михаил Котелевский отметил, что в 2019 году во взаимодействии со следственными структурами Национальной полиции и СБУ проведено 13 эксгумаций тел. Идентифицированы личности шести граждан. Родственники погибших были допущены к проведению необходимых экспертиз », - говорится в сообщении.

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В то же время председатель общественной организации «Объединение родных пропавших без вести «Надежда» Ядвига Лозанская рассказала о нарушениях процедуры эксгумации тела ее сына, которая проводилась в Запорожье. По словам Лозинской, она не была заблаговременно проинформирована о проведении эксгумации. Кроме того, ей не оказали психологическую помощь.

«Было нарушена процедура эксгумации. Не было ни врача, ни психолога на кладбище. Я хочу, чтобы больше никто из родителей не испытывал таких мучений. Должен быть протокол проведения, с которым должны ознакомить родителей», - сказала Лозинская.

Представительница ОО «Надежда» Виктория Солодухина отметила, что во время эксгумации было проявлено «вопиющее неуважение к телу покойного».

Координатор рабочей группы Николай Колесник отметил, что члены группы обратятся в соответствующие органы с призывом упорядочить процедуру эксгумации тел. «С адвокатами и юристами будем следить за этим процессом, чтобы такие случаи не повторялись, чтобы эта процедура проводилась по-человечески», - отметил Колесник.

Представитель отдела по освобождению пленных Министерства обороны Владимир Максимченко сообщил, что в Донецкой и Луганской областях продолжаются работы по поиску пропавших без вести.

Также участники заседания рассмотрели вопрос полноценного возобновления работы Центра освобождения пленных и поиска пропавших без вести при СБУ.

Заместитель министра по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Алексей Ильяшенко проинформировал членов рабочей группы о предложениях к проекту закона «О социальной и правовой защите лиц, лишенных свободы в результате вооруженной агрессии против Украины». По его словам, предлагается урегулировать правовой статус лиц, пропавших при особых обстоятельствах.

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«Особыми обстоятельствами считаются вооруженный конфликт, военные действия, временная оккупация части территории государства, беспорядки внутри страны, чрезвычайные ситуации природного или техногенного характера», - пояснил замминистра.

Ильяшенко отметил, что, согласно предложенным изменениям, министр по делам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц будет председателем постоянной комиссии по поиску пропавших без вести. «Деятельность комиссии будет разделена на работу уголовно-процессуального, уголовного и организационного характера», - сказал он.

Участники заседания договорились на следующей встрече заслушать информацию о работе Международного комитета Красного Креста в Украине по поиску пропавших без вести на Донбассе.