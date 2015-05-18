Тольяттинский спецназ срочно выводят из Украины - Генштаб

Об этом сообщает пресс-служба Генерального штаба Вооруженных Сил Украины

Личный состав соединения возвращается в пункт постоянной дислокации.

Самолет, который должен передислоцировать российских военнослужащих, прибыл на аэродром в Миллерово (Ростовская область РФ), откуда в ближайшее время отправится в Самару (РФ).

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"Примечательным является тот факт, что передислокация российских спецназовцев началась сразу, как только украинская сторона продемонстрировала всему миру неоспоримый факт присутствия российских военнослужащих на востоке Украины. Таким образом, Российская Федерация пытается скрыть сам факт присутствия своих военнослужащих на территории Донецкой и Луганской областей и их участие в боевых действиях против украинских военных", - говорится в сообщении.

Напомним, что 16 мая во время боевого столкновения в районе города Счастье военнослужащие 92-й отдельной механизированной бригады задержали двух российских спецназовцев из состава диверсионно-разведывательной группы противника.