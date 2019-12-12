В Минске 18 декабря обсудят новые участки разведения на Донбассе - МИД РФ

В этот день пройдет заседание Трехсторонней контактной группы.

Трехсторонняя контактная группа обсудит на переговорах в Минске 18 декабря новые участки разведения сил на Донбассе.

Об этом заявил замминистра иностранных дел России Андрей Руденко, пишет "ТАСС".

По его словам, обсуждение этого вопроса связано с решением "нормандского саммита" в Париже.

"Эти вещи будут обсуждаться в рамках минской контактной группы, заседание которой состоится 18 декабря", - сказал он, отвечая на вопрос о том, какие участки будут выбраны для разведения в соответствии с решением "нормандского саммита".

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Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже прошел саммит в "нормандском формате" с участием президента Украины Владимира Зеленского, президента Франции Эммануэля Макрона, канцлера Германии Ангелы Меркель и президента России Владимира Путина.

По итогам саммита Зеленский назвал встречу шагом на пути к миру. Стороны, в частности, договорились о прекращении огня и отводе войск в трех новых пунктах возле линии соприкосновения, обмене пленными до конца года в формате "всех на всех", а также о проведении следующего «нормандского» саммита через четыре месяца.