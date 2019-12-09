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Оккупанты на Донбассе с начала суток огневой активности не проявляли

14:11, 09 декабря 2019
Война
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Иллюстрация \ REUTERS

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины, полковник Максим Праута.

«Потерь с нашей стороны нет», - отметил он.

Как сообщал УНИАН, за минувшие сутки вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 7 раз нарушили режим прекращения огня. За сутки, 8 декабря, в результате вражеских обстрелов ни один из наших воинов не погиб и не был ранен.

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Теги: #Донбасс#обстрелы