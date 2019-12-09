цей матеріал доступний українською

Потери на Донбассе: стало известно имя убитого боевиками украинского военного

09:53, 09 декабря 2019
Война
409 0
Убитый оккупантами Дмитрий Темный / фото: facebook/72.brigade.best

Об этом сообщила на своей странице в Facebook 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.

Читайте такжеПророссийские террористы передали Украине тело убитого полковника СБУ – депутат (видео)

"В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого товарища, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение субботы, 7 декабря, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время обстрелов погиб один украинский военный, два были ранены. Один боец также получил боевую травму.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #война на Донбассе#ООС