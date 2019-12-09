Потери на Донбассе: стало известно имя убитого боевиками украинского военного
09:53, 09 декабря 2019Война
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Из-за вражеского обстрела погиб младший сержант Дмитрий Темный.
Убитый оккупантами Дмитрий Темный / фото: facebook/72.brigade.best
На Донбассе в результате обстрелов боевиков 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный.
Об этом сообщила на своей странице в Facebook 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.
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"В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого товарища, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича", – отмечается в сообщении.
Как сообщал УНИАН, в течение субботы, 7 декабря, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня.
Во время обстрелов погиб один украинский военный, два были ранены. Один боец также получил боевую травму.
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