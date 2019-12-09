Потери на Донбассе: стало известно имя убитого боевиками украинского военного

Из-за вражеского обстрела погиб младший сержант Дмитрий Темный.

На Донбассе в результате обстрелов боевиков 7 декабря погиб младший сержант Дмитрий Темный.

Об этом сообщила на своей странице в Facebook 72-я ОМБр им. Черных Запорожцев.

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"В результате вражеского обстрела оборвалась жизнь нашего боевого товарища, надежного друга, воина бригады Черных Запорожцев младшего сержанта Темного Дмитрия Викторовича", – отмечается в сообщении.

Как сообщал УНИАН, в течение субботы, 7 декабря, вооруженные формирования РФ на востоке Украины 10 раз нарушили режим прекращения огня.

Во время обстрелов погиб один украинский военный, два были ранены. Один боец также получил боевую травму.