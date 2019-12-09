Два дня без еды и воды: в СБУ рассказали, как спецслужбы РФ пытались завербовать двух украинцев

Российские силовики хотели заставить украинцев собирать информацию об украинских правоохранителях на Луганщине.

Спецслужбы Российской Федерации двое суток держали двух украинцев в камере следственного изолятора без еды и воды, пытаясь завербовать их.

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Как сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины, двое жителей поселка Меловое Луганской области поехали навестить родственников в Ростовской области, но после пересечения границы их задержали пограничники ФСБ.

«Представители российской спецслужбы требовали от украинцев признания в якобы подготовке диверсий на территории РФ. Во время допросов к задержанным, традиционно для действий российских спецслужб, применяли психологическое и физическое давление. Двое суток украинских граждан держали в камере следственного изолятора без воды и пищи», - говорится в сообщении.

Отмечается, что после этого представители ФСБ стали склонять задержанных к конфиденциальному сотрудничеству, требуя от них собирать информацию о личном составе правоохранительных органов, дислоцированных на территории Луганской области.

Мужчин обещали отпустить сразу после подписания соответствующего обязательства, а в случае отказа сотрудники ФСБ угрожали, в частности, исключить контакты с родственниками, которые живут на территории РФ.

«По возвращении в Украину граждане сразу сообщили СБУ о своих контактах с иностранной спецслужбой и дали подробные показания об обстоятельствах вербовки», - добавили в СБУ.

В ведомстве также отметили, что в 2019 году на Луганщине выявлено около трех десятков граждан, ставших объектами вербовки со стороны ФСБ при пересечении госграницы или во время пребывания на территории РФ.

Согласно ст. 111 Уголовного кодекса Украины, государственная измена наказывается лишением свободы сроком до 15 лет. Однако добровольное сообщение о попытках привлечения иностранными спецслужбами граждан Украины к конфиденциальному сотрудничеству освобождает от уголовной ответственности.