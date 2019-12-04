Жуки съели: появились фото гипермаркета Metro в Донецке, разграбленного боевиками
16:02, 04 декабря 2019Война
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От гипермаркета остался лишь остов.
От гипермаркета остался лишь остов / фото: Андрей Шор/Facebook
В сети появились свежие фото гипермаркета Metro в Донецке, который еще в 2014 году полностью разграбили боевики «ДНР».
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Свежие фото выложил участник боев за Донецкий аэропорт Андрей Шор.
«Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели», - говорится в комментарии к фотографиям.
фото: Андрей Шор/Facebook
фото: Андрей Шор/Facebook
фото: Андрей Шор/Facebook
Как сообщал УНИАН, с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе от мин погибли 300 гражданских лиц, из которых 27 – дети.
Общее количество пострадавшего гражданского населения от взрывоопасных предметов составляет более 1000 человек, среди которых 130 детей.
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