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Жуки съели: появились фото гипермаркета Metro в Донецке, разграбленного боевиками

16:02, 04 декабря 2019
Война
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От гипермаркета остался лишь остов / фото: Андрей Шор/Facebook

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Свежие фото выложил участник боев за Донецкий аэропорт Андрей Шор.

«Самый известный торговый центр в Украине. Вот только осталось от него немного. Жуки съели», - говорится в комментарии к фотографиям.

фото: Андрей Шор/Facebook
фото: Андрей Шор/Facebook
фото: Андрей Шор/Facebook

Как сообщал УНИАН, с начала агрессии Российской Федерации на Донбассе от мин погибли 300 гражданских лиц, из которых 27 – дети.

Общее количество пострадавшего гражданского населения от взрывоопасных предметов составляет более 1000 человек, среди которых 130 детей.

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Теги: #Донецк#ДНР