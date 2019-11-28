Оккупанты 40 минут били по бойцам ВСУ вблизи Новолуганского

С начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два прицельных обстрела украинских позиций.

Российско-оккупационные войска 40 минут вели огонь по бойцам Вооруженных сил Украины вблизи Новолуганского на Донбассе.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил спикер Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк.

По его словам, с начала текущих суток по состоянию на 12.00 со стороны российско-оккупационных войск зафиксированы два прицельных обстрела позиций Объединенных сил.

«После полуночи, в течение 40 минут с направления Доломитного враг вел огонь по нашим мужественным защитникам Новолуганского, применяя ручные противотанковые гранатометы и стрелковое вооружение», - отметил Гуцуляк.

Кроме этого, также из РПГ оккупанты вели огонь в районе 8 часов утра по украинским защитникам Новотроицкого.

Как сообщал УНИАН, за прошлые сутки, 27 ноября, боевики 9 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе. Ранения получили два военнослужащих, еще один – боевую травму.