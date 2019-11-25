Боевики "ДНР" отобрали недвижимость у экс-регионала Гуменюка

Пушилин применил против Гуменюка "специальную персональную санкцию" в виде присвоения имущества.

Главарь группировки «ДНР» Денис Пушилин решил забрать недвижимость у донецкого бизнесмена, бывшего нардепа от «Партии регионов» Игоря Гуменюка.

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Как сообщают «Новости Донбасса», соответствующий «указ» был опубликован на сайте «главы ДНР» сегодня, 25 ноября. Согласно ему, в отношении Гуменюка «применена специальная персональная санкция в виде перевода имущества, принадлежащего ему на праве частной собственности, в государственную собственность».

Документ гласит, что «премьер-министру ДНР» Александру Ананченко необходимо обеспечить принятие в «государственную собственность» объекта недвижимости, принадлежащего Гуменюку, согласно приложению к «указу», и закрепить это имущество на праве оперативного управления за «администрацией главы ДНР».

Самого «приложения к указу» в публичном доступе нет.

Отмечается, что Гуменюк владеет активами в угольной сфере и коммерческой недвижимостью. Вместе с Василием Микулиным и Ириной Фридман он основал компанию «Инвестиции и развитие», которая до начала войны была крупнейшим рантье Донецка. В Украине ей принадлежат несколько торговых и офисных центров, а также донецкая гостиница «Виктория», доля в отеле «Rixos Прикарпатье» в Трускавце.

Основной их донецкий актив — ТРЦ «Донецк-Сити» — был захвачен группировкой «ДНР».

Кроме того, дочь Гуменюка Катерина известна как певица Ассоль.