КПВВ на Донбассе с 1 декабря перейдут на зимний график работы

Людей и транспорт будут пропускать ежедневно с 08.00 до 17.00.

С 1 декабря контрольные пункты въезда-выезда в районе операции Объединенных сил переходят на зимний график работы.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной пограничной службы Украины, пропуск лиц и транспортных средств через линию разграничения будет осуществляться ежедневно с 08.00 до 17.00.

Отмечается, что за осенний период работы в КПВВ линию разграничения пересекли около 3,2 млн человек и 389 тыс. транспортных средств.

Ранее сообщалось, что на административной границе между Херсонской областью и оккупированным Крымом открыли первую очередь обновленного контрольного пункта въезда-выезда «Чонгар».